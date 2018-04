Addio al dj e produttore svedese Avicii, aveva 28 anni

Il musicista, produttore e dj svedese Avicii, celebre in tutto il mondo per il brano “Wake me up”, è morto oggi a Muscat, in Oman. Aveva 28 anni. Ancora ignote le cause del decesso.

“È con profondo dolore che annunciamo la perdita di Tim Bergling, noto anche come Avicii. È stato trovato morto a Muscat, in Oman, questo venerdì pomeriggio”, così ha annunciato Diana Barton, l’addetto stampa di Avicii.

Avicii è stato un pioniere della EDM (Electronic Dance Movement). Ha vinto due MTV Music Awards, un Billboard Music Award e conquistato due nomination ai Grammy.

Avicii, pseudonimo di Tim Bergling

Stoccolma, 8 settembre 1989 – Mascate, 20 aprile 2018