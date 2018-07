Ciak, si gira in Puglia! “Detetives do Prédio Azul”, film brasiliano tratto da una famosa serie tv

Ciak, si gira in Puglia! “Detetives do Prédio Azul”, film brasiliano tratto...

Dopo aver ospitato produzioni internazionali provenienti da diversi Paesi (America, Cina, Giappone, Francia, Belgio, Inghilterra e India), la Puglia si prepara ad accogliere un film brasiliano.

Al via da lunedì 30 luglio per sei giorni, fino a sabato 4 agosto tra Alberobello, Conversano e Cisternino, le riprese del film “Detetives do Prédio Azul 2”, lungometraggio tratto dalla serie televisiva di successo brasiliana “Detetives do Prédio Azul”.

“La Puglia è sempre più presente sugli schermi di tutto il mondo – commenta il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – Dopo la serie di animazione per bambini Trulli Tales, le avventure dei Trullalleri, ad esempio, siamo arrivati in Africa e Medio Oriente. E, ora, con questa produzione brasiliana, i nostri trulli splenderanno anche in Sudamerica”.

Sono le case di produzione brasiliane Paris Producoes Cinematograficas Ltda. e Gloob And Globo Films ad aver scelto la Puglia per le riprese del film tratto dalla serie tv brasiliana che ha ottenuto un grandissimo successo commerciale in Sudamerica lo scorso anno. Al film collabora una società di produzione esecutiva pugliese, la Intergea con sede a Gravina in Puglia.