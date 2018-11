Addio al press agent Richard Lormand, aveva 56 anni

È morto il press agent Richard Lormand, grande appassionato di cinema, molto amato da tutti coloro che frequentano i festival internazionali. Aveva 56 anni. La sua società, la Film Press Plus, è attiva da 25 anni, impegnata per la promozione del film d’autore e non solo.

Nato e cresciuto in Louisiana, di madre giapponese e padre americano cajun francofono, aveva iniziato la sua carriera come giornalista per l’agenzia Reuters a New York.

Richard Lormand ha collaborato con cineasti di tutto il mondo, ed è stato addetto stampa di festival come Locarno e Marrakech. Vanta collaborazioni con festival come Cannes, Taormina, Torino e Vienna. (Cinecittà News)

Foto: Richard Lormand e Juliette Binoche