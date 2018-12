ANAC contro la chiusura del CSC Aquila

L’ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici interviene sul caso della chiusura del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia dell’Aquila e si appella all’intera giunta affinché nella seduta del Consiglio Regionale del 27 dicembre “siano inseriti e approvati i fondi necessari per poter continuare i corsi di questa specifica specializzazione dell’audiovisivo. Il reportage audiovisivo, che comprende anche la radiofonia, è il ramo che offre maggiori sbocchi professionali ai giovani nel settore e la Scuola dell’Aquila, unica in Italia per l’insegnamento di questa materia, ha consentito ai suoi laureati di entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Cancellare il sostegno a un’eccellenza storica della formazione audiovisiva rappresenterebbe un segnale fortemente negativo sia nei confronti dei tanti giovani che guardano al futuro, sia nei confronti di quella comunità internazionale che ha aiutato l’Abruzzo nella sua ricostruzione all’indomani del terremoto. Di conseguenza, un’intera classe politica darebbe di sé l’immagine di essere incapace di compiere scelte coerenti e coraggiose per offrire prospettive e speranza alle nuove generazioni. Alla luce di tutto ciò, l’ANAC confida in un ripensamento e nella revoca di una decisione davvero deleteria”.