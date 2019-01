Ornella Muti torna su Rai 1 con “Wine to Love”

Arriva in prima visione su Rai 1 “Wine to Love – I Colori dell’Amore”, il film che vede il debutto del regista lucano Domenico Fortunato e che andrà in onda venerdì 4 gennaio alle 21.25.

Un progetto che rappresenta il ritorno sul piccolo schermo dell’attrice Ornella Muti (nel ruolo di una delle protagoniste Anna), in una commedia romantica ambientata alle pendici del Monte Vulture, in Basilicata.

Oltre a lei e al regista, nel cast Michele Venitucci, Alessandro Intini, Giulia Ramires, Caterina Shulha, Maria Popova, Teodosio Barresi, Jane Alexander, Gianni Ciardo e Alessandro Tersigni.

Una produzione Altre Storie – Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli in collaborazione con Regione Basilicata.