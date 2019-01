“Bohemian Rhapsody” nella top 20 dei film più visti di sempre

Con un inarrestabile successo di pubblico “Bohemian Rhapsody” – il film, opera rock sulla vita di Freddie Mercury e della popolare band Queen – entra nella lista dei 20 film più visti di sempre del mercato Italiano, con un Box Office – ad oggi – di 25.3 milioni di euro, divenendo così il biopic musicale di maggior successo in Italia.

Paul Zonderland, AD di 20th Century Fox Italia, dichiara: “Entrare nella lista dei 20 film più visti in Italia è per noi un motivo di grande orgoglio. Questo successo ripaga il grande impegno che – come società leader di settore – abbiamo messo nel pianificare e implementare la strategia di lancio di Bohemian Rhapsody. E dimostra come la sinergia tra marketing e forza commerciale sia alla base di questo risultato straordinario”.

Uscito nelle sale italiane il 29 novembre, “Bohemian Rhapsody” continua la sua programmazione arricchendo l’offerta anche con la versione Sing Along. È questa una nuova opportunità per gli spettatori, un’esperienza di condivisione sociale che solo il cinema può offrire.

Il 22 e il 23 gennaio il pubblico avrà infatti l’opportunità di vedere, o rivedere, l’ormai iconico film anche in versione karaoke, per cantare – in sala e insieme – le popolari canzoni della band Queen, mentre sul grande schermo scorrono i testi dei brani più famosi.

Nel mondo “Bohemian Rhapsody” ha incassato oltre 774 milioni di dollari.