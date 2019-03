Roberto Benigni nella prima immagine di “Pinocchio”, il nuovo film di Matteo Garrone

Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto nella prima immagine ufficiale di “Pinocchio”, il nuovo film di Matteo Garrone, fresco vincitore di 9 David di Donatello con “Dogman”. Le riprese del film sono iniziate lo scorso 18 marzo e proseguiranno tra Toscana, Lazio e Puglia per un totale di 11 settimane.

Personaggi e interpreti: Pinocchio Federico Ielapi; Geppetto Roberto Benigni; Mangiafuoco Gigi Proietti; Gatto Rocco Papaleo; Volpe Massimo Ceccherini; Fata adulta Matilda De Angelis; Fatina bambina Alida Baldari Calabria; Lucignolo Alessio Di Domenicantonio; Lumaca Maria Pia Timo; Grillo parlante Davide Marotta; Mastro Ciliegia Paolo Graziosi; Civetta Gianfranco Gallo; Corvo Massimiliano Gallo; Pappagallo Marcello Fonte; Gorilla Teco Celio; Faina Enzo Vetrano; Omino di burro Nino Scardina.

Crediti: Regia e Sceneggiatura Matteo Garrone; Fotografia Nicolai Brüel; Scenografie Dimitri Capuani; Costumi Massimo Cantini Parrini; Montaggio Marco Spoletini; Suono Maricetta Lombardo; Prosthetic make up Coulier Creatures SFX; Effetti speciali One of Us; Casting curato da Francesco Vedovati.

Foto di Greta De Lazzaris.