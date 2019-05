Simone Gattoni è il produttore italiano tra i 10 Producers to Watch di Variety

Gattoni tra i 10 produttori da tenere d’occhio quest’anno al Festival di Cannes

Simone Gattoni è il produttore italiano scelto da Variety tra i 10 Producers to Watch, i 10 produttori da tenere d’occhio quest’anno al Festival di Cannes.

Gattoni partecipa produttivamente e due film presenti a Cannes quest’anno: “Il Traditore” di Marco Bellocchio e “Tommaso” di Abel Ferrara.

Di seguito il testo tradotto di Variety di Nick Vivarelli (20 maggio 2019):

“Il Traditore”, “Tommaso”: Gattoni porta quest’anno a Cannes due lungometraggi. In concorso “Il Traditore” di Marco Bellocchio e una proiezione speciale di “Tommaso” di Abel Ferrara.

Film molto diversi tra loro – uno biopic a grosso budget del primo membro di alto livello di Cosa Nostra diventato informatore, l’altro un dramma sperimentale con Willem Dafoe come alter-ego di Ferrara – sono entrambi per quintessenza d’autore. Il tipo di registi a cui Gattoni è attratto. Gattoni descrive gli autori come registi per i quali un film “è uno specchio di se stessi” e si sforza di “permettere loro di essere il più spensierati possibile”. Ma è anche sempre “cristallino”, su ciò che può e non può essere fatto, il che a volte ha portato a differenze con “Marco e Abel”. “Anche se non combatte”, aggiunge. “È sempre nell’interesse del film”.

La vocazione cinematografica di Gattoni nasce dallo studio casuale della storia del cinema al liceo piacentino. Si è poi laureato in produzione all’Università di Londra. Tornato in Italia, Gattoni entra in un laboratorio annuale che Bellocchio tiene ogni anno e, a 24 anni, inizia a produrre cortometraggi del suo maestro, uno dei quali è alla base dell’audace “Sangue del mio sangue”, che coinvolge vampiri e suore. Da allora (Bellocchio e Gattoni) sono diventati partner della Kavac Film di Roma e, oltre a realizzare due lungometraggi successivi di Bellocchio (“Fai bei sogni” e “Il Traditore”), stanno realizzando progetti di altri autori, tra cui il veterano Gianni Amelio e i nuovi registi Adriano Valerio e Nicola Sorcinelli.

In collaborazione con il direttore di Match Factory, Michael Weber, e la critica Laura Buffoni, Gattoni ha recentemente creato una struttura separata chiamata Simila(r) per sostenere “il cinema sperimentale più estremo” come il “Tommaso” di Ferrara. Con Simila(r) stanno “negoziando” per produrre un film basato su una sceneggiatura inedita di Michelangelo Antonionioni “sul rapporto tra uomo e natura”.

I 10 Producers to Watch di Variety provengono da tutto il mondo e hanno affrontato una serie di argomenti nei loro film, alcuni dei quali sono in proiezione al Festival di Cannes. Altri hanno preso piede in festival come il Sundance e Berlino; alcuni di loro hanno lavorato con registe e hanno affrontato seri problemi sociali. Variety Producers to Watch, lanciato originariamente al Festival di Cannes nel 1998, è tornato alla croisette nel 2017 e sarà presentato anche quest’anno.

“Il Traditore” di Marco Bellocchio è prodotto da IBC MOVIE, KAVAC FILM con RAI CINEMA, in coproduzione con AD VITAM PRODUCTION (Francia), MATCH FACTORY PRODUCTIONS (Germania), GULLANE (Brasile).

“Tommaso” di Abel Ferrara è prodotto da SIMILA(R), FALIRO HOUSE, VIVO FILM, in associazione con WASHINGTON SQUARE FILMS.