Christian Bale e Matt Damon nelle prime immagini di “Ford v. Ferrari”

Diretto da James Mangold, il film arriverà nelle sale a novembre 2019

Entertainment Weekly ha diffuso le prime immagini ufficiali di “Ford v. Ferrari”, un film diretto da James Mangold (Logan: The Wolverine), basato sul libro del 2010 di A.J. Baime dal titolo “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans”.

Protagonisti del film Matt Damon nel ruolo di Carroll Shelby, un ingegnere ingaggiato da Henry Ford II per costruire l’auto più veloce del mondo, e Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles.

Il film segue la vicenda di un team eccentrico e determinato di ingegneri e designer americani, guidato dai lungimiranti piloti automobilistici Carroll Shelby e Ken Miles, inviati da Henry Ford II con una particolare missione: quella di costruire dal nulla una nuovissima automobile che possa sconfiggere, finalmente, il costante dominio della Ferrari, al Campionato Mondiale di Le Mans del 1966.