Ciak, si gira! “Un figlio di nome Erasmus” con Luca e Paolo

Un film diretto da Alberto Ferrari con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti e Carol Alt

Iniziano oggi a Roma le riprese di “Un figlio di nome Erasmus”, commedia on the road diretta da Alberto Ferrari (“Tra due donne”, “La terza stella”), con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti nei panni di quattro quarantenni che, a distanza di 20 anni dall’Erasmus fatto a Lisbona, si ritrovano in Portogallo per affrontare un viaggio avventuroso e per scoprire un segreto che potrebbe cambiare la vita a uno di loro. Il film segna anche il ritorno di Carol Alt sul grande schermo.

Un film prodotto e distribuito da Eagle Pictures. Le riprese si svolgeranno tra Lazio e Portogallo.

Sinossi. Quattro amici quarantenni – Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo – vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l’Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne e intraprendono un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme ad una ragazza che si offre di aiutarli.