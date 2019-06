Premio Lizzani: call di partecipazione, scadenza 15 luglio

Un riconoscimento assegnato all’esercente che si sia distinto per la sua intensa attività di programmazione e di promozione del cinema di qualità

Per la quinta edizione del Premio Lizzani, riconoscimento parallelo della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che viene assegnato all’esercente che si sia distinto per la sua intensa attività di programmazione e di promozione del cinema di qualità, segnatamente quello italiano, l’ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici assieme a Flaminia e Francesco Lizzani invitano tutti i titolari/gestori degli esercizi che abbiano svolto un’attività continuativa nella stagione settembre 2018-maggio 2019 in linea con l’idea del premio, a presentare la propria candidatura.

Si richiede il cv personale, una scheda riassuntiva della storia della sala e un calendario sintetico della programmazione di qualità della sala nel periodo di riferimento. I dossier dovranno pervenire via email all’indirizzo premiolizzani@anac-autori.it entro il 15 luglio 2019.

Il premio è organizzato in collaborazione con Roma Lazio Film Commission.