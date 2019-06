Salma Hayek e Owen Wilson protagonisti di una nuova serie sci-fi per Amazon

La serie, dal titolo “Bliss”, sarà diretta da Mike Cahill per Amazon Prime Video

Salma Hayek e Owen Wilson hanno firmato per una nuova seria drammatica di fantascienza di Amazon Prime Video. La serie, intitolata “Bliss”, sarà diretta da Mike Cahill (Another Earth, I Origins, Nightflyers) su propria sceneggiatura.

Owen Wilson interpreterà un uomo recentemente divorziato la cui vita sta andando in pezzi quando incontra il personaggio di Salma Hayek, una donna che vive per strada ed è convinta che il mondo inquinato e corrotto intorno a loro non sia reale. La donna crede che l’umanità stia vivendo in una brutta simulazione all’interno di un mondo reale di pace e beatitudine (“bliss”).

James D. Stern di Endgame Entertainment sarà il produttore insieme a Lucas Smith e Marsha Swinton come produttori esecutivi.

La produzione della serie inizierà questa settimana a Los Angeles.