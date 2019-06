“Carnival Row”, ecco il teaser trailer della serie fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne

L’atteso show arriverà su Amazon il 30 agosto 2019

È stato diffuso il nuovo teaser trailer di “Carnival Row”, l’attesa serie fantasy con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Una serie ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all’invasione subita dagli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito di vivere, amare e di volare in libertà, è impossibile convivere con gli esseri umani. Ma anche nell’oscurità la speranza sopravvive: un detective umano, Rycroft Philostrate (Orlando Bloom), e una fata, Vignette Stonemoss (Cara Delevingne), intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre meno tollerante. Vignette, inoltre, cova un segreto che può mettere in pericolo il mondo di Philostrate proprio mentre sta seguendo il caso più importante della sua vita: una serie di orribili omicidi che mettono a repentaglio la pace a Row.

“Carnival Row” arriverà su Amazon Prime Video il 30 agosto 2019.

