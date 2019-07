“Si vive una volta sola”, ultimi ciak in Puglia per il nuovo film di Carlo Verdone

View this post on Instagram

Vi fidereste di questa equipe chirurgica?… Siamo pronti per girare la scena di una operazione al coledoco. Che sarà perfetta!! Ora ci mettiamo guanti, mascherine etc… e procediamo. Me la prenderò solo con l'anestesista (Rocco Papaleo) che secondo me ha messo poco curaro. Ma in realtà non è vero. Solo per rompergli le palle. Un bacio a tutti. Carlo Verdone🤓 #siviveunavoltasola #film #cinema #set #MaxTortora