“Bond 25”, riprese a Matera e in Puglia

Tra le star coinvolte nel cast Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris e Christoph Waltz che riprenderà il ruolo del super-cattivo Blofeld già apparso per la prima volta in “Spectre”

Inizieranno nella seconda metà di agosto le riprese a Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) del 25° capitolo della saga di 007 James Bond, intitolato “Bond 25”, interpretato da Daniel Craig che si muoverà tra i rioni Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri (Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 1993).

La produzione, nel corso dell’estate, si sposterà per alcuni giorni anche nella vicina Puglia, a Gravina in Puglia (Bari), e sulla costa lucana tirrenica di Maratea (Potenza).

In totale le persone che arriveranno nella Città dei Sassi per le riprese saranno circa 400 e nei prossimi giorni cominceranno i casting per reclutare tra le 800 e le 900 comparse.

Tra le star coinvolte nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Rami Malek, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris e Christoph Waltz che riprenderà il ruolo del super-cattivo Blofeld in “Bond 25”. Waltz era apparso per la prima volta nella saga nel capitolo “Spectre”.

Diretto da Cary Joji Fukunaga, il film uscirà in tutto il mondo ad aprile 2020.