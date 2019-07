“Bond 25”: Lashana Lynch potrebbe essere il nuovo agente 007

Un’affascinante donna di colore sarà il nuovo James Bond?

Rumors! Daniel Craig potrebbe non essere l’agente 007 in “Bond 25”. Il 25° capitolo della celebre saga di James Bond potrebbe avere come protagonista assoluta una donna di colore e molto affascinante, Lashana Lynch, attrice vista ultimamente in “Captain Marvel”. È questa l’ultima notizia trapelata su “Bond 25” che sta facendo discutere il mondo del web.

Ecco che cosa ha riferito una fonte interna al Daily Mail: “C’è una scena centrale all’inizio del film dove M dice ‘Entra 007’ ed entra [Lashana Lynch]. È un momento da far cadere i popcorn. Bond è ancora Bond, ma è stato sostituito come 007 da una donna fantastica”.

Le riprese di “Bond 25” si svolgeranno anche in Italia, a Matera e in Puglia, nel mese di agosto. Tra le star coinvolte nel cast Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris e Christoph Waltz.

Diretto da Cary Joji Fukunaga, il film uscirà in tutto il mondo ad aprile 2020.