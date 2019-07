Amazon rinnova “Carnival Row”, season 2!

Una serie con Orlando Bloom e Cara Delevingne. La prima stagione debutterà il 30 agosto 2019.

Amazon ha rinnovato la serie “Carnival Row” con Orlando Bloom e Cara Delevingne per una seconda stagione. La notizia arriva prima del debutto della prima stagione previsto per il 30 agosto 2019.

La serie è ambientata in un mondo fantasy vittoriano pieno di creature mitologiche immigrate le cui terre sono state invase dagli imperi dell’uomo. Questa popolazione crescente lotta per coesistere sotto le onerose leggi dell’umanità. Vignette (Delevingne) e Philo (Bloom) riaccendono una relazione pericolosa nonostante una società sempre più intollerante. Vignette nasconde anche un segreto che mette in pericolo il mondo di Philo durante il suo caso più importante: una serie di omicidi raccapriccianti che minacciano la pace inquieta di Row.

“Carnival Row” è basata sulla sceneggiatura di Travis Beacham “A Killing on Carnival Row”.

Beacham e Bloom sono i produttori esecutivi insieme a Marc Guggenheim, René Echevarria e Jon Amiel. Una serie di Amazon Studios e Legendary Television.