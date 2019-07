Robert De Niro in trattative per “Killers of the Flower Moon”

L’attore negozia per entrare nel cast del progetto di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio

Mentre Robert De Niro e Martin Scorsese si preparano per la première mondiale il 27 settembre al New York Film Festival di “The Irishman” (su Netflix questo autunno), è stata annunciata oggi un’altra possibile collaborazione tra l’attore e il regista per il prossimo film di Scorsese dal titolo “Killers of the Flower Moon” (qui la notizia), prodotto da Paramount.

De Niro sarebbe in trattativa anticipata per collaborare con l’altro frequente collaboratore del regista, Leonardo DiCaprio.

Fonti hanno affermato che un’offerta è imminente e che, previa approvazione di un budget finale, stanno completando i programmi per un film che dovrebbe essere in produzione entro la metà del prossimo anno.

Adattamento del libro di saggistica di David Grann, “Killers of the Flower Moon” racconta la vera storia ambientata nell’Oklahoma degli anni ’20 e ruota intorno alla Osage Nation, che era la più ricca popolazione pro capite al mondo, dopo che il petrolio fu scoperto sotto tale terra e gli abitanti furono uccisi. Mentre il bilancio delle vittime aumentava, l’FBI appena creato prese in mano la situazione, sciogliendo una cospirazione agghiacciante e uno dei crimini più mostruosi della storia americana.