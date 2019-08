Israele nel cinema, al via il Bando “Crossing Script”

L’obiettivo è la ricerca di soggetti cinematografici che per temi e contenuti abbiano attinenza con Israele

È aperto il Bando “Crossing Script”, realizzato in collaborazione tra Roma Lazio Film Commission e Israel Cinema Project Rabinovich Foundation. L’iniziativa ha come obiettivo la ricerca di soggetti cinematografici che per temi e contenuti abbiano attinenza con Israele. Lanciato in maniera congiunta sui rispettivi siti internet, il Bando è rivolto agli autori italiani.

L’accordo tra la Fondazione Film Commission e Rabinovich Foundation porterà a un programma annuale di sviluppo di due progetti cinematografici, rispettivamente di produttori di Israele e del Lazio, con potenziale di coproduzione internazionale.

Il termine per presentare le domande è il 30 settembre 2019.

La realizzazione del Bando “Crossing Script” è il compimento degli accordi intrapresi il 18 maggio scorso presso l’Israel Film Pavilion di Cannes, dove si era tenuta la firma del protocollo di intesa fra Roma Lazio Film Commission e Israel Cinema Project Rabinovich Foundation all’interno del panel “Italy & Israel Partnerships” organizzato da DG Cinema del MiBAC e ANICA. L’iniziativa “Crossing Script” si inserisce tra gli accordi regionali che mirano a fornire programmi di sviluppo della coproduzione per i produttori del Lazio.

Per maggiori informazioni:

http://www.romalaziofilmcommission.it/crossing-script