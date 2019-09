In arrivo su Fox “Extravergine”, nuova serie comedy di Roberta Torre

Una commedia dai toni surreali tutta al femminile con protagonista Lodovica Comello

Arriva su FoxLife e Fox da mercoledì 9 ottobre alle 21.05 “Extravergine”, una nuova serie comedy dai toni surreali tutta al femminile, con la regia di Roberta Torre (Tano da morire, Angela, I baci mai dati, Riccardo va all’Inferno).

Protagonista della serie è Lodovica Comello, cantante, conduttrice (Italia’s Got Talent, Singing in the Car) e attrice (Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi).

La serie (10 episodi da 30′) è co-prodotta da Fox Networks Group Italy e Publispei di Verdiana Bixio.

Come una Alice nel mondo delle sexy meraviglie, o una Amelie nel magico mondo del sesso, “Extravergine” ruota intorno alle vicende tragicomiche della protagonista, la ventinovenne Dafne Amoroso (Lodovica Comello), una giovane donna intelligente, timida, appassionata di fumetti, letteratura e videogiochi, una nerd che lavora per la rivista online Audrey dove tutti, ma proprio tutti, sono più cool di lei. Ma c’è una cosa prima di ogni altra che rende Dafne diversa dalle sue coetanee: è vergine, una vergine in un mondo ipersessualizzato, una mosca bianca che vive la propria unicità sospesa fra l’esigenza di proteggere il microcosmo che si è creata e il desiderio (nascosto) di una vita normale, simile a quella delle persone che la circondano.

Il destino di Dafne cambia radicalmente in occasione della festa in maschera organizzata dalla rivista per cui lavora. È proprio all’esclusivo party che, per una serie di circostanze, si ritrova a scambiare il suo travestimento con un costume da Marge Simpson cedutele da una donna misteriosa. Durante la serata entra anche maldestramente in contatto con Lorenzo (Stefano Rossi Giordani – L’ispettore Coliandro, Un passo dal Cielo, Rocco Schiavone), noto fotografo di moda che collabora con Audrey, rimanendone da subito folgorata.

Nei giorni seguenti, un video pornografico amatoriale con protagonista una misteriosa “Hot Marge” (della quale non si riconosce l’identità) inizia a circolare su Internet diventando virale. Dafne diventa una vera e propria star in redazione, tutti sono infatti convinti che sia lei la disinibita Hot Marge del video tanto che il suo capo Claudio (Massimo Poggio – Baby, I Liceali, La squadra) decide di nominarla sex columnist di Audrey.

Riuscirà a cavarsela in questo nuovo ruolo? Ad accompagnare Dafne nelle sue avventure in una Milano romantica e super scintillante, ci sono l’amica del cuore Ginevra (Melissa Anna Bartolini – 1994, I Delitti del BarLume), una milanese radical chic, e le colleghe Violante (Stella Pecollo – Riccardo va all’inferno), vorace e passionale food blogger, e Samira (Pilar Fogliati – Un passo dal cielo, Forever Young), la carismatica e sensuale fashion influencer di origini mediorientali: tre donne molte diverse fra loro che sapranno a loro modo consigliare Dafne sul come affrontare la missione verginità.

A far pesare più di tutti a Dafne il suo “problemino”, come lei stessa lo definisce, è la madre Irene (Valentina Banci – I Delitti del BarLume, Ricomincio da me), donna invadente dai costumi estremamente libertini, con un passato da popolare icona sexy degli anni Ottanta. Nel cast anche Massimo Ranieri.

“Extravergine” è anche il titolo del libro di Chiara Moscardelli, edito da Solferino e ispirato alla serie di Fox. In uscita il 19 settembre, racconta la storia di Dafne negli anni precedenti agli avvenimenti che la vedono protagonista nella serie.