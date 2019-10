Netflix e Mediaset, svelati i primi cinque titoli

Accordo per realizzare sette film. Ecco i primi progetti annunciati: “Al di Là del Risultato”, “Sotto il sole di Riccione”, “Sulla stessa onda”, “L’ultimo paradiso” con Riccardo Scamarcio e “Il Divin Codino” su Roberto Baggio con Andrea Arcangeli.

Sono sette i film italiani che saranno prodotti in partnership tra Netflix e Mediaset. Le due società investiranno in una serie di film in lingua italiana, realizzati in Italia e prodotti da produttori indipendenti italiani, che saranno lanciati in anteprima mondiale come originali Netflix nel 2020 e andranno in onda in esclusiva free successivamente sui canali Mediaset dodici mesi dopo il lancio.

Reed Hastings, CEO di Netflix, dichiara: “Siamo entusiasti di lavorare con Mediaset, uno dei broadcaster più importanti in Europa, per dare vita a una serie di film ‘Made in Italy’ realizzati da produttori italiani indipendenti. Lavoreremo sia con nuovi professionisti – che finora non hanno avuto la possibilità di raccontare le loro storie al mondo – sia con attori e registi noti e affermati anche a livello internazionale. L’Italia ha una lunga tradizione cinematografica e siamo certi che questi film possano essere apprezzati dal pubblico globale”.

Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, dichiara: “È un onore stringere un accordo esclusivo con una società moderna, globale e innovativa come Netflix. Ed è anche un onore veder riconosciuta la leadership di Mediaset in Italia nella produzione di contenuti. In effetti, Mediaset è già leader in Italia e Spagna. E nel prossimo futuro grazie alla dimensione del nostro progetto europeo MFE-MediaForEurope punteremo a rafforzare accordi come questo, un’ottima notizia per tutta l’industria del cinema e della produzione italiana. Unendo le capacità di Mediaset e la forza di Netflix potranno arrivare nuovi investimenti e nuove opportunità per il sistema”.

Di seguito i primi cinque progetti annunciati.

Il primo film incluso nel progetto è “Al di Là del Risultato”, prodotto da Indigo Film e diretto da Francesco Lettieri. Si tratta di una “storia di formazione e di un’amicizia intergenerazionale, ambientata nel mondo degli ultras durante le ultime cinque settimane di un campionato di calcio”.

“Sotto il sole di Riccione”, invece, prodotto da Lucky Red, è diretto da Younuts! (Niccolò Celaia & Antonio Usbergo) e scritto da Enrico Vanzina. Una breve sinossi lo presenta così: “È subito amicizia per un gruppo di teenager in vacanza sulle affollate spiagge di Riccione e alle prese con problemi di coppia, storie d’amore e appuntamenti”.

Rocco Ricciardulli dirige “L’ultimo paradiso”, prodotto da Lebowski con Riccardo Scamarcio. “Nell’Italia degli anni ’50, un contadino lotta per migliori condizioni di lavoro, ma le cose si complicano quando si innamora della figlia di un proprietario terriero”.

Tra i progetti Netflix/Mediaset anche “Il Divin Codino” di Letizia Lamartire, prodotto da Fabula Pictures, con protagonista Andrea Arcangeli (qui la notizia). Breve sinossi: “Una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori”.

“Sulla stessa onda”, invece, è prodotto da Cinemaundici e diretto da Massimiliano Camaiti. “Un’avventura estiva nata sotto il sole siciliano diventa ben presto una dolorosa storia d’amore, che obbliga un ragazzo e una ragazza a crescere troppo in fretta”.

