RaiPlay, in esclusiva arriva “Sherlock Holmes”

Dal genio di Hayao Miyazaki, una serie animata sull’investigatore più famoso della storia

Arrivano su RaiPlay tutti gli episodi di “Il fiuto di Sherlock Holmes” del maestro Hayao Miyazaki. Da domani, 22 dicembre, saranno disponibili sulla piattaforma in streaming del servizio pubblico i primi 6 episodi dell’anime televisivo firmato dal maestro dell’animazione giapponese.

Negli Anni Ottanta, il maestro Miyazaki, che poi sarà premiato con l’Oscar per “La Città incantanta”, ha reinterpretato racconti e romanzi di Arthur Conan Doyle in questa serie, nata da una co-produzione tra Rai e la giapponese Tokyo Movie Shinsha.

Tutti i personaggi hanno l’aspetto di cani antropomorfi, Sherlock Holmes, quindi, non poteva che essere un segugio, ovviamente dotato di grande fiuto e ottimo intuito, è versatile in scienza e botanica, ma anche appassionato suonatore di violino. Abita a Londra, a Baker Street, assieme alla signora Hudson, che Miyazaki disegna più giovane rispetto ad altre versioni di “Sherlock Holmes”. Nella serie ritroviamo, sempre sotto forma di cani antropomorfi, anche il fido Watson e l’arcinemico Moriarty.

Su RaiPlay saranno disponibili 6 episodi ideati dal maestro Miyazaki, che già in questa serie presenta il tratto inconfondibile delle sue animazioni ed in qualche misura anche la sua poetica: “Le aragoste di corallo”, “L’avventura dei tre studenti”, “La bambola francese”, “La banda maculata”, “La campana del Big Ben”, “La corona di Mazzarino”.

Sono in corso di restauro anche altri episodi firmati da Hayao Miyazaki. L’obiettivo per il 2020 è di pubblicarne uno alla settimana per un totale di 26, che arricchiranno il catalogo di RaiPlay.