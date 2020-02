Coronavirus: chiusi i cinema in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli

L’uscita nelle sale di alcuni film è stata rinviata a data da destinarsi

Chiusura di tutte le sale cinematografiche delle Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, per ora fino al 2 marzo, per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus. È quanto deciso dal Ministero della Salute d’intesa con i presidenti delle regioni sopracitate.

In questo contesto caratterizzato in tutto il Nord Italia dal blocco della programmazione d’intrattenimento e culturale, alcune uscite di film programmate per giovedì 27 febbraio sono state rinviate a data da destinarsi.

Francesco Rutelli, Presidente dell’ANICA, ha dichiarato: “Le industrie del cinema collaborano con le autorità per contenere e prevenire le problematiche del Coronavirus. Nelle regioni in cui vengono disposte misure restrittive anche sale, esercenti e distributori stanno adeguandosi in tempo reale. Nelle altre parti del Paese, le attività proseguono normalmente”.

— Francesco Rutelli (@RutelliTweet) February 23, 2020