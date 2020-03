FCTP: arrivano nuovi fondi per l’audiovisivo

Online sul sito della Regione Piemonte il bando della prima sessione 2020 del Piemonte Film Tv Fund. Deadline 10 aprile 2020.

Dopo il recente annuncio dell’aumento di risorse per i propri bandi dedicati a Documentari, Cortometraggi e sviluppo di lungometraggi e Serie TV (per un totale di 800.000 euro per il 2020), Film Commission Torino Piemonte annuncia che è online sul sito della Regione Piemonte il bando della prima sessione 2020 del Piemonte Film Tv Fund, che mette a disposizione contributi a fondo perduto a supporto delle imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva.

Il bando – che intende favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti idonei a sviluppare l’indotto e l’occupazione in Piemonte – è stato lanciato nel 2018 con una dotazione complessiva di 4.5 milioni di euro per il triennio 2018-2020, nell’ambito dei fondi FESR all’interno dell’Asse III (Competitività dei sistemi produttivi).

Questa prima sessione dell’anno 2020 potrà contare su risorse pari a 1.000.000 euro e le domande potranno essere presentate da oggi fino alle ore 12.00 di venerdì 10 aprile 2020. Seguirà una seconda sessione prevista dal 3 luglio al 7 agosto 2020 che metterà a disposizione ulteriori 500.000 euro.

Le aziende che faranno domanda entro la scadenza avranno la possibilità di accedere a un contributo a fondo perduto per un importo massimo per ciascun progetto di 200 mila euro. L’ammontare del contributo viene definito applicando le seguenti percentuali riferite ai seguenti costi sostenuti in Piemonte:

– 35% dei costi ammissibili relativi al personale residente in Piemonte;

– 20% dei costi ammissibili relativi alla fornitura di beni e servizi resi da operatori economici localizzati in Piemonte;

– 10% dei costi ammissibili relativi a strutture ricettive localizzate in Piemonte.

I progetti finanziabili – che devono concludersi nell’arco di 18 mesi – devono riguardare investimenti diretti alla produzione di opere audiovisive afferenti alle categorie del lungometraggio di finzione a principale sfruttamento cinematografico; del Film Tv di finzione o della Serie Tv di finzione.

Con i bandi Piemonte Film Tv Fund 2018 e 2019 sono stati finanziati complessivamente 20 progetti, realizzati in tutto o in parte in Piemonte con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. A fronte di contributi a fondo perduto pari a 3 milioni di euro, vi è stata una ricaduta in termini di spesa delle produzioni sul territorio piemontese superiore a 14 milioni di euro.

“Pensare che la dotazione economica complessiva dei Fondi erogati attraverso la Regione Piemonte e i Fondi stanziati da Film Commission mette a disposizione una cifra totale di 2.3 milioni di euro per il 2020 è una notizia incoraggiante e positiva per l’intero comparto industriale”, afferma il presidente di Film Commission Torino Piemonte Paolo Damilano a proposito delle varie misure d’aiuto recentemente presentate che “oggi più che mai ci permettono di guardare avanti verso i tanti nuovi progetti che il territorio potrà accogliere nei mesi a venire”.

