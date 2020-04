Due film per la Giornata Mondiale della Terra

On demand sulle maggiori piattaforme streaming “La Donna Elettrica” e “La fattoria dei nostri sogni”

ph: La Donna Elettrica

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile, il pubblico potrà riscoprire da casa due titoli straordinari distribuiti da Teodora Film la scorsa stagione e dedicati alla battaglia per la sostenibilità ambientale: “La Donna Elettrica” e “La fattoria dei nostri sogni”. Entrambi i film sono disponibili on demand su CG Entertainment, Chili e sulle maggiori piattaforme streaming, mentre proprio il 22 aprile, alle ore 21.15, “La donna elettrica” sarà anche in prima visione su Sky Cinema Due.

Girato nell’arco di 8 anni e diventato un caso in tutto il mondo, “La fattoria dei nostri sogni” racconta l’incredibile storia vera di John e Molly Chester, coppia in fuga dalla città per realizzare il sogno di una vita: costruire dal nulla un’enorme fattoria seguendo i criteri della coltivazione biologica e imparando a comprendere i ritmi più profondi della natura.

“La donna elettrica” è invece una commedia fuori dagli schemi che unisce emozione, impegno e divertimento: la protagonista, Halla, ha una vita segreta in cui armata di tutto punto compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, la splendida Islanda.

ph: La fattoria dei nostri sogni