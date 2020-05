“La vita bugiarda degli adulti”, l’ultimo romanzo di Elena Ferrante diventerà una serie tv

A realizzare il progetto saranno Netflix e Fandango

“La vita bugiarda degli adulti”, l’ultimo libro di Elena Ferrante, diventerà una serie tv prodotta da Netflix e dalla Fandango di Domenico Procacci. Lo annuncia oggi Netflix con un videomessaggio diffuso sui social con la voce di Emma Marrone che per l’occasione legge alcuni passi del libro, un ritratto potente e singolare del passaggio dall’infanzia all’adolescenza di Giovanna a Napoli negli anni Novanta.

“Siamo incredibilmente onorati di poter sviluppare una serie basata su ‘La vita bugiarda degli adulti’ – ha dichiarato Felipe Tewes, Director of Local Language Original Series di Netflix – I libri di Elena Ferrante hanno ispirato e affascinato i lettori in Italia e nel mondo, e siamo entusiasti di portare la sua ultima opera sugli schermi del nostro pubblico globale. Siamo inoltre felici di proseguire la nostra collaborazione con Fandango e di continuare a investire in storie ‘made in Italy’ uniche che crediamo possano essere apprezzate in Italia e in tutto il mondo”.