Stefano Accorsi racconta la sua Emilia-Romagna

L’attore testimonial triennale per Città d’Arte e Cineturismo: “Raccontare la mia terra è una grande opportunità”

Credit: Enrico De Luigi

L’Emilia-Romagna più bella – quella dei suoi grandi registi, dei monumenti Unesco e dello splendore delle sue 10 Città d’Arte, dei quasi 100 teatri storici e degli oltre 500 musei, del laboratorio di restauro cinematografico più famoso e attivo al mondo e di tanto altro ancora – raccontata da un suo esponente di spicco della settima arte: Stefano Accorsi.

L’attore emiliano sarà testimonial dell’offerta di arte e cultura della Regione, nonché degli itinerari legati ai grandi nomi emiliano romagnoli del cinema, da Federico Fellini a Giovannino Guareschi, da Pier Paolo Pasolini a Michelangelo Antonioni e Bernardo Bertolucci, passando per la Cineteca di Bologna e il suo celebre laboratorio “L’Immagine Ritrovata”.

Per i prossimi tre anni Stefano Accorsi racconterà con video, post e podcast sui suoi profili social (che contano complessivamente oltre 800.000 follower), a cadenza bisettimanale, la bellezza dell’Emilia-Romagna, incarnata dalle 10 Città d’Arte che si susseguono lungo la millenaria Via Emilia con le loro corti medievali, i sontuosi palazzi e gli infiniti porticati e logge. Non solo, da queste pillole scaturirà un video racconto, che sarà successivamente presentato in occasione di festival del cinema nazionali ed internazionali.

I post di Accorsi, nonché le pillole estratte dal video racconto, verranno poi condivise anche sui canali web e social (Facebook, Instagram, YouTube etc.) della Promozione Turistica Regionale dell’Emilia-Romagna (#inemiliaromagna) e delle tre Destinazioni Turistiche (Emilia, Bologna con Modena, Visit Romagna). Un’opportunità di grande visibilità per il turismo culturale emiliano romagnolo, ma allo stesso tempo un importante tassello nel processo di valorizzazione dell’attività della Film Commission regionale.

“Raccontare la mia terra è una grande opportunità – dichiara Stefano Accorsi – Si tratta di un’operazione culturale non scontata, un grande progetto, con una finalità importante. Investire in cultura è investire in coscienza. Questa è una regione ricca di primati che molto spesso non si conoscono. Sarà un privilegio poterne parlare sul web, ma anche sul grande schermo, grazie al video racconto sulle bellezza dell’Emilia Romagna che realizzeremo e andremo a presentare in giro per il mondo”.