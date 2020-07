Protagonista nel ruolo di Totti è Pietro Castellitto. Su Sky e Now Tv nel 2021. Tutte le prime anticipazioni.

Credit: Giorgio Codazzi / Pietro Castellitto

Milano/Roma, 21 luglio 2020 – Sky annuncia “Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti” (titolo provvisorio), diretta da Luca Ribuoli. Una serie originale Sky, prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, tratta dall’opera “Un Capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò (edita da Rizzoli Libri S.p.A.). Le riprese prendono il via in questi giorni a Roma. La serie arriverà su Sky e Now Tv nel 2021.

“Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti” sarà un racconto in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, la fine del suo lungo percorso con la maglia giallorossa, rimasta sempre la stessa per 27 anni, un uomo divenuto con gli anni simbolo e bandiera di un’intera città, e non solo. Un dramedy che unirà l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel complesso periodo prima del ritiro – includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera – e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.

Protagonista della serie nel ruolo di Totti è Pietro Castellitto (Freaks Out, Non ti muovere, La bellezza del somaro, La profezia dell’armadillo). Nel cast anche Greta Scarano (Ilary Blasi, sua moglie); Monica Guerritore (la madre di Totti, Fiorella); Gianmarco Tognazzi (Luciano Spalletti, ultimo allenatore di Totti); Giorgio Colangeli (il padre di Totti); Primo Reggiani (Giancarlo Pantano); Alessandro Bardani (Angelo Marrozzini). E poi ancora Gabriel Montesi e Marco Rossetti sono rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi; Eugenia Costantini e Federico Tocci nei panni, invece, dei genitori da giovani. Casting curato da Francesco Vedovati, Barbara Giordani e Mara Veneziano.

La serie è diretta da Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) ed è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il distributore internazionale.

Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia, dichiara: “Francesco Totti è stato un campione unico nel suo genere e con un pallone tra i piedi è riuscito a conquistare l’attenzione del mondo intero, degli appassionati di calcio e non solo. Un ragazzo che con talento e dedizione è diventato un fenomeno sportivo, capace di parlare a tutti, tanto da diventare poi anche un fenomeno sociale. Ed insieme a Wildside vogliamo raccontarlo come il DNA di Sky impone: con un punto di vista diverso. Grazie ad un cast di assoluto talento ed a una scrittura che riesce a tenere insieme l’ironia dell’uomo e l’epicità dello sportivo, la serie ci permetterà di vedere il lato umano e privato di Francesco Totti: interessante, coinvolgente ed un ico, tanto quanto l’artista del calcio che tutti hanno potuto ammirare”.

Mario Gianani, CEO di Wildside, dichiara: “Siamo felici di portare sullo schermo la serie dedicata a Francesco Totti e al suo addio al calcio, un momento della storia dello sport, ma non solo, rimasto impresso nell’immaginario collettivo. Raccontare, attraverso la serialità, la vita di personaggi che hanno fatto la storia dello sport è una sfida che sta diventando sempre più diffusa. Una narrazione che avvicina emotivamente il pubblico andando oltre il racconto delle gesta sportive. Sperando di essere all’altezza del compito, abbiamo coinvolto una squadra creativa di altissimo livello con Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu alla sceneggiatura e Luca Ribuoli alla regia che dirigerà un cast di giovani ma già stimatissimi attori”.