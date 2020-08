Gael García Bernal protagonista di “Cassandro”, film sul wrestler gay Saúl Armendáriz

Diretto dal premio Oscar Roger Ross Williams. Le riprese dovrebbero iniziare in Messico a novembre.

Credit courtesy La Biennale / Gael García Bernal, Venezia 76

Gael García Bernal sarà il protagonista di “Cassandro”, un film diretto dal premio Oscar Roger Ross Williams e ispirato alla storia vera di Saúl Armendáriz, un wrestler gay di El Paso diventato famoso in tutto il mondo. Le riprese dovrebbero iniziare in Messico a novembre.

Saúl Armendáriz ha creato il personaggio chiamato Cassandro, definito il “Liberace of Lucha Libre”. L’uomo aveva lasciato la scuola a soli 15 anni per allenarsi per combattere sul ring, iniziando la sua carriera professionale nel mondo della lotta libera nel 1988 con il nome di Mister Romano. Successivamente ha abbandonato quel personaggio ed è diventato Baby Sharon, combattendo vestito da donna, e poi Cassandro, ispirandosi a Cassandra, responsabile di un bordello di Tijuana che apprezzava. Nel 1991 Armendáriz ha tentato il suicidio in seguito a delle critiche particolarmente negative legate all’annuncio che si sarebbe scontrato con El Hijo del Santo. Nel 1992 ha conquistato un titolo mondiale tra i pesi leggeri.

“Cassandro” sarà il film d’esordio alla regia narrativa per Roger Ross Williams, che ha portato a casa l’Oscar per il suo cortometraggio “Music by Prudence” nel 2010, e recentemente è stato nominato agli Emmy per il documentario “The Apollo” di HBO.

Roger Ross Williams ha scritto “Cassandro” con il vincitore dell’Emmy David Teague (Cutie and the Boxer, Life, Animated) e Julián Herbert (Satelite). Produrranno Julie Goldman di Motto Pictures (One Child Nation, Life, Animated), Todd Black di Escape Artists (Troop Zero, The Upside) e Ted Hope.