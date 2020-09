Liev Schreiber, Matilda De Angelis, Laura Morante, Javier Camara e Giancarlo Giannini nel cast dell’adattamento di Hemingway

Le riprese del film dovrebbero iniziare il mese prossimo a Venezia

Liev Schreiber, Matilda De Angelis, Laura Morante, Javier Camara e Giancarlo Giannini saranno i protagonisti dell’adattamento cinematografico dell’ultimo romanzo ambientato a Venezia di Ernest Hemingway, “Across The River And Into The Trees” (Di là dal fiume e tra gli alberi).

Schreiber interpreterà il colonnello Richard Cantwell, il personaggio principale semi-autobiografico di Hemingway che è un ufficiale americano in servizio in Italia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Diretto dalla regista spagnola Paula Ortiz (The Bride), le riprese del film dovrebbero iniziare il mese prossimo a Venezia. Il progetto ha il sostegno della Regione Veneto e sarà presentato al mercato virtuale del TIFF 2020 – Toronto International Film Festival.

Prodotto da Robert MacLean di Tribune Pictures, la sceneggiatura è del candidato ai BAFTA Peter Flannery (The Devil’s Whore). Direttore della fotografia Javier Aguirresarobe (Thor Ragnarok), scenografo Benjamín Fernández (The Others).

Anche John Smallcombe e Ken Gord stanno producendo. William J. Immerman è il produttore esecutivo. Andrea Biscaro è il line producer italiano. Filomena Cusano è consulente di produzione.

“Robert MacLean di Tribune Pictures ha riunito un team pluripremiato davvero impressionante per ‘Across The River And Into The Trees’, uno dei pochi progetti che il pubblico internazionale potrà guardare il prossimo anno”, ha dichiarato Brian O’Shea di The Exchange.