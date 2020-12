Parte l’iniziativa Campari #PerIlCinema

Obiettivo: dare un supporto economico immediato alle sale cinematografiche per tutto il 2021

Al via il progetto Campari #PerIlCinema a sostegno delle sale nel 2021. Ideato in collaborazione con la QMI, società attiva nell’entertainment, permetterà, acquistando un buono valido per un ingresso al cinema, di riceverne un secondo in omaggio, offerto da Campari. Obiettivo: dare un supporto economico immediato alle sale cinematografiche, con la possibilità di utilizzare 2 ingressi nel proprio cinema del cuore, per tutto il 2021.

Chiunque potrà acquistare sulla piattaforma dedicata (perilcinema.com) all’iniziativa 1 voucher valido per 1 ingresso in uno dei cinema aderenti. Per ogni buono cinema acquistato, Campari sosterrà le sale cinematografiche scelte dagli utenti regalando, ai primi 20.000 acquirenti, un secondo buono cinema. Entrambi saranno utilizzabili nel corso di tutto l’anno 2021, mentre il corrispettivo verrà immediatamente versato ai cinema da QMI: un ottimo incentivo per dare un aiuto concreto e tempestivo all’economia del settore.

Ad oggi hanno aderito più di 320 cinema, tra cui i circuiti The Space Cinema, UCI Cinemas e UNICI (Unione Cinema), ma l’elenco è in continua crescita. L’idea nasce grazie alla collaborazione con QMI, da oltre 15 anni l’agenzia di riferimento per l’entertainment in Italia e per le aziende che si legano ai contenuti, e Stardust.it, piattaforma QMI dedicata all’intrattenimento, con una community di oltre 500.000 appassionati.

Inoltre, sono numerosi i partner attivi all’interno dell’industria cinematografica che hanno aderito con entusiasmo al progetto, per supportare l’iniziativa: Vision, 01, Medusa, Lucky Red, Eagle, Notorious, Koch Media, Bim, Fenix ed Europictures per le distribuzioni cinematografiche. Indigo, Cattleya, Lotus, Indiana, IIF e Lucisano Media Group, Fandango, Rai Cinema, Cinema Undici, Fabula, One More, Martha Production, Minerva, Groenlandia e Ascent per le produzioni cinematografiche. E tanti altri di rilievo: Lucca Comics & Games, Giffoni Film festival, Alice nella Città, Ciak Magazine, Infinity, Filming Italy.

Maggiori informazioni: www.perilcinema.com