Trentino Film Commission, cinque progetti approvati nella terza call 2021

Sono 5 i progetti approvati nella terza e ultima call 2021 che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto stanziato dalla Trentino Film Commission e destinato a opere cinematografiche, di fiction, di animazione, di serie, di documentari e di programmi per la televisione, sia nazionali sia internazionali.

Tra le produzioni selezionate troviamo due progetti internazionali: il primo è “Hambre”, un lungometraggio coprodotto da Italia, Cile e Venezuela e diretto dalla regista Joanna Nelson; il secondo è invece un progetto destinato alla televisione, una serie tv girata in Francia, Italia e Giappone intitolata “Drops of God”, diretta dal regista Oden Ruskin e prodotta da Les Productions Dynamic sas. Si tratta di un progetto multinazionale e multilingue, adattamento del fumetto giapponese best-seller “Kami, no Shizuku”.

Abbiamo poi un nuovo episodio del tv movie di Mediaset “Din Don 5”, diretto dal regista Paolo Geremei e prodotto dalla Sunshine Production srl, che ancora una volta sceglie le location trentine per girare un nuovo capitolo di questo divertente film destinato al piccolo schermo.

Tra i progetti approvati c’è anche il cortometraggio vincitore del bando Corti AIR3 2021 dell’Associazione Italiana Registi, “Quando piove a Baden-Baden”, diretto dal regista Alessandro Soetje e prodotto da Nantucket Film srl.

Infine tra i titoli anche la serie “Undercut: l’oro di legno – V stagione”, diretta da Mario Barberi, ideata e prodotta dalla società trentina GiUMa Produzioni, che racconta il lavoro delle migliori squadre di boscaioli per il dopo Vaia, in onda su DMax.

Trentino Film Commission, nata nel 2011, promuove e sostiene le produzioni cinematografiche, televisive e documentaristiche, sia italiane sia estere, in grado di valorizzare e di diffondere il patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio trentino. La TFC offre alle produzioni supporto logistico attraverso la ricerca di location, facilitazioni alberghiere, il coinvolgimento di professionisti attivi sul territorio e il reperimento di contatti sia con le pubbliche amministrazioni sia con le forze dell’ordine.

Al contempo, la TFC è impegnata a favorire lo sviluppo dell’industria audiovisiva locale e a proporre momenti formativi che rendano i professionisti del settore presenti sul territorio sempre più qualificati.