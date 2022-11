“Rossosperanza”, fine riprese

Si sono concluse a Roma le riprese di “Rossosperanza”, secondo lungometraggio di Annarita Zambrano, che torna al cinema dopo il suo fortunato esordio con “Dopo la guerra”, presentato a Cannes nella sezione Un Certain Regard.

Girata per sette settimane tra Gaeta e Roma, “Rossosperanza” è una commedia nera ambientata alla fine degli anni Ottanta. Nel cast Margherita Morellini, Leonardo Giuliani, Ludovica Rubino, Luca Varone, Daniela Marra, Andrea Sartoretti, Antonio Zavatteri, Rolando Ravello, Claudia Zanella. Casting di Marita D’Elia.

In una lussuosa villa, esclusivo istituto di riabilitazione per ragazzi difficili, la sedicenne Zena incontra Alfonso, Vittoriano e Marzia. Vengono tutti da famiglie ricche e facoltose, hanno tutti commesso qualcosa di terribile.

“Rossosperanza” è prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema, in coproduzione con TS Productions e in associazione con Minerva Pictures, con il sostegno del Lazio Cine International e del MiC.

Annarita Zambrano ha realizzato numerosi cortometraggi selezionati alla Berlinale, al Festival di Cannes e alla Mostra di Venezia. Nel 2013 ha diretto per Rai e Ciné+ “L’anima del gattopardo”, che legge in chiave politica il capolavoro di Luchino Visconti. Il suo primo lungometraggio, “Dopo la guerra”, è stato presentato a Cannes in Un Certain Regard nel 2018.