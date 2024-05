“Le assaggiatrici”, iniziate le riprese del film di Silvio Soldini

Iniziano il 17 maggio in Alto Adige, in provincia di Bolzano, le riprese del film “Le assaggiatrici” (titolo internazionale “The Tasters”), un film di Silvio Soldini, con Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun. Tratto dal romanzo “Le assaggiatrici” di Rosella Postorino (edito da Feltrinelli), vincitore del Premio Campiello 2018, un bestseller internazionale pubblicato in 46 paesi con oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo.

Una coproduzione Italia-Belgio-Svizzera, Lumière & Co. in coproduzione con Tarantula e tellfilm, prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, coprodotto da Joseph Rouschop, Katrin Renz e Stefan Jäger, distribuzione italiana e internazionale Vision Distribution. Il film è realizzato con il sostegno di IDM Film Commission Südtirol e della Regione Lazio – Lazio Cinema International.

Autunno 1943. La giovane Rosa, in fuga da Berlino colpita dai bombardamenti, raggiunge un piccolo paese isolato vicino al confine orientale. Qui è dove vivono i suoceri e dove il marito, impegnato al fronte, le ha scritto di rifugiarsi in attesa della fine della guerra e del suo ritorno. Rosa scoprirà presto che quel villaggio apparentemente tranquillo nasconde un segreto: all’interno della foresta con cui confina, Hitler ha il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Il Führer vede nemici dappertutto, essere avvelenato è la sua ossessione. Una mattina all’alba Rosa viene prelevata, assieme ad altre giovani donne del villaggio, per assaggiare i cibi a lui destinati. Divise tra la paura di morire e la fame che le divora, le “assaggiatrici” stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti. La “berlinese” fatica a farsi accettare. Ma quando finalmente vince la diffidenza, succede qualcosa che la farà sentire una traditrice. L’arrivo di un ufficiale delle SS che, contro ogni razionalità e a dispetto di sé stessa, risveglia in lei l’amore. O forse il semplice bisogno di sentirsi viva, nonostante tutto.

Dal romanzo di Rosella Postorino, ispirato dalla testimonianza dell’ultima assaggiatrice di Hitler, questa storia finora mai raccontata accende una nuova luce su ciò che nemmeno la guerra è in grado di strappare al cuore e al corpo delle donne e degli uomini.