MASO, nuovo programma di sostegno per cortometraggi

Il cortometraggio è al centro del nuovo programma di formazione MASO, lanciato lo scorso aprile durante gli Industry Days del Bolzano Film Festival Bozen e rivolto a professionisti del cinema provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa è realizzata da IDM Film Commission Südtirol, dal Bolzano Film Festival Bozen (BFFB), dagli Uffici Cultura della Provincia Autonoma di Bolzano grazie anche all’appoggio di alcuni importanti partner. La particolarità del progetto è che mira a raggiungere soprattutto creativi appartenenti a gruppi sociali e minoranze sottorappresentate.

Da diversi anni IDM si concentra sul sostegno e la promozione del genere cortometraggio, proprio per questo insieme al BFFB, agli Uffici Cultura della Provincia, alla scuola di cinema ZeLIG, alla Libera Università di Bolzano e ad altri partner nazionali ed esteri, IDM Film Commission Südtirol ha lanciato MASO, un nuovo programma di sviluppo per cortometraggi, rivolto a talenti emergenti e professionisti. Il concept: team creativi di due persone, composti da un autore/autrice o regista da un lato e da un produttore/produttrice dall’altro, possono presentare un’idea di progetto per un cortometraggio. Particolare attenzione è posta nel cercare di raggiungere persone appartenenti a gruppi sociali e minoranze sottorappresentate e ad incoraggiarle a partecipare, creando un programma più inclusivo e diversificato.

Tra tutti i progetti presentati ne saranno selezionati 8, in modo che un totale di 16 professionisti possa sviluppare i cortometraggi, realizzarli e poi lavorare alla fase di distribuzione. Il programma si articolerà in 2 workshop e diverse sessioni di mentoring condotte da esperti internazionali. Il primo workshop si terrà a novembre 2024 al FilmCamp Norway di Øverbygd, in Norvegia, mentre il secondo ad aprile 2025 durante il Bolzano Film Festival Bozen, in Alto Adige. Gli 8 progetti selezionati saranno sostenuti anche in fase di finanziamento e distribuzione. I progetti finanziati verranno selezionati con il supporto di un comitato consultivo composto da esperti in tema di cortometraggi. Una volta effettuate le riprese, i progetti partecipanti saranno accompagnati nella fase di presentazione in uno dei maggiori festival di settore e saranno mostrati anche nell’edizione 2025 del Bolzano Film Festival Bozen.

Le iscrizioni possono essere inviate fino al 30 giugno 2024 compilando il seguente form: https://idm-suedtirol.typeform.com/to/E6VF40pM

MASO #1 è organizzato da IDM Film Commission Südtirol e Bolzano Film Festival Bozen (BFFB) in collaborazione con: Uffici Cultura della Provincia autonoma di Bolzano; Ciclic Centre-Val de Loire; Fachverband der Film- und Musikwirtschaft (FAMA); Federal Ministry Republic of Austria for Arts, Culture, the Civil Service and Sport (BMKOES); FilmCamp Norway; Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia; Free University of Bozen-Bolzano; Gewächshaus – Verein zur Förderung von Diversität im Film; Hessen Film & Medien GmbH; Centro Nazionale del Cortometraggio; Nordnorsk Filmsenter – North Norwegian Film Centre; ZeLIG – School for Documentary, Television and New Media Bozen/Bolzano.