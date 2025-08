Roberta Torre

La regista e autrice Roberta Torre è la nuova direttrice artistica del Teatro Pirandello di Agrigento. La nomina, proposta dal Direttore Generale Salvo Prestia, è stata ratificata dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, composto da Gaetano Airò, Giulio Cinque, Andrea Cirino, Giuseppe Miccichè e presieduto da Alessandro Patti.

“Una direzione artistica che lavorerà sulla contaminazione di linguaggi in cui convergono teatro, musica, cinema, arti visive promuovendo nuove drammaturgie – ha dichiarato Alessandro Patti, Presidente della Fondazione Teatro Pirandello – Un programma che protegge il teatro come luogo d’incontro tra comunità locali, artisti emergenti e pubblico internazionale. Riscoperta e reinterpretazione dell’opera pirandelliana, integrando multimedialità, periferie culturali, voci marginali. Roberta Torre non è solo una regista di fama: è un’autrice che ama plasmare l’immagine del reale attraverso narrazioni forti, complesse, visivamente potenti. La sua Sicilia è viva, pulsante, e ora Agrigento ha il privilegio di accoglierla come guida artistica. Preparatevi a un teatro che pulsa, sorprende, emoziona: benvenuta, Roberta Torre”.

“Onorata e felice di questo incarico – ha detto Roberta Torre – Il prestigio del Teatro Pirandello di Agrigento, la sua bellezza, la sua storia, sono uno straordinario patrimonio italiano. Mi emoziona pensare di poterne far parte. Sono felice di tornare a lavorare in Sicilia, dove sono artisticamente nata. Spero di contribuire con uno sguardo che includa significativamente le nuove generazioni”.