“Dogman” di Matteo Garrone presentato a Cannes 2018

Presentato al 71° Festival di Cannes “Dogman”, il nuovo film di Matteo Garrone che torna in Concorso al festival dopo “Gomorra” e “Reality” (entrambi vincitori del Grand Prix).

Il film è interpretato da Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Calabria e Gianluca Gobbi.

“Dogman” esce nelle sale italiane il 17 maggio distribuito da 01 Distribution.

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato.

Matteo Garrone sul film: “Dogman è un film che si ispira liberamente ad un fatto di cronaca nera accaduto trent’anni fa, ma che non vuole in alcun modo ricostruire i fatti come si dice che siano avvenuti. Ho iniziato a lavorare alla sceneggiatura dodici anni fa: nel corso del tempo l’ho ripresa in mano tante volte, cercando di adattarla ai miei cambiamenti. Finalmente, un anno fa, l’incontro con il protagonista del film, Marcello Fonte, con la sua umanità, ha chiarito dentro di me come affrontare una materia così cupa e violenta, e il personaggio che volevo raccontare: un uomo che, nel tentativo di riscattarsi dopo una vita di umiliazioni, si illude di aver liberato non solo se stesso, ma anche il proprio quartiere e forse persino il mondo. Che invece rimane sempre uguale, e quasi indifferente”.

ARCHIMEDE e RAI CINEMA presentano DOGMAN con MARCELLO FONTE, EDOARDO PESCE, NUNZIA SCHIANO, ADAMO DIONISI, FRANCESCO ACQUAROLI, ALIDA CALABRIA, GIANLUCA GOBBI. Una coproduzione italo francese ARCHIMEDE e LE PACTE con RAI CINEMA, con il contributo di EURIMAGES, con il sostegno della REGIONE LAZIO, con il contributo della REGIONE CAMPANIA. Direttore della fotografia NICOLAJ BRUEL; soggetto e sceneggiatura UGO CHITI, MASSIMO GAUDIOSO, MATTEO GARRONE; montaggio MARCO SPOLETINI; scenografie DIMITRI CAPUANI; costumi MASSIMO CANTINI PARRINI; suono in presa diretta MARICETTA LOMBARDO; sound design MIRKO PERRI; casting FRANCESCO VEDOVATI; aiuto regia CIRO SCOGNAMIGLIO, PAOLO TROTTA, ANDREA TAGLIAFERRI; organizzatore generale GIAN LUCA CHIARETTI; produttore esecutivo ALESSIO LAZZARESCHI; produttori MATTEO GARRONE, JEAN LABADIE, JEREMY THOMAS, PAOLO DEL BROCCO; vendite internazionali RAI COM; regia di MATTEO GARRONE.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

POSTER

_______________________________________________________________________