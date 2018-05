Rai Cinema sul Palmarès di Cannes 2018, “complimenti ad Alice Rohrwacher, Matteo Garrone e Marcello Fonte”

Rai Cinema nel Palmarès del 71° Festival di Cannes. Premio a Marcello Fonte per la migliore interpretazione maschile nel film “Dogman” di Matteo Garrone e Premio per la migliore sceneggiatura ad Alice Rohrwacher per “Lazzaro Felice”.

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, dichiara: “Un anno eccezionale che rimarrà a lungo nella nostra memoria per le emozioni vissute accanto ai nostri autori e ai produttori, con i quali condividiamo la gioia e la soddisfazione di questi riconoscimenti così prestigiosi. Complimenti da tutta Rai Cinema ad Alice Rohrwacher, Matteo Garrone e Marcello Fonte. Con il Premio a Marcello Fonte la giuria ha riconosciuto l’eccellenza di un attore capace di una sorprendente espressività. A Matteo Garrone va il merito di aver saputo cogliere questo talento così autentico e regalarci un’opera di una potenza visiva e una forza emotiva assoluta, che ha conquistato la critica di tutto il mondo. Il premio ad Alice Rohrwacher per la migliore sceneggiatura con ‘Lazzaro Felice’ è l’incoronamento di un talento maturato poco a poco di una tra le migliori giovani autrici italiane che proprio qui a Cannes ha mosso i suoi primi passi. Con il suo linguaggio poetico e onirico Rohrwacher arriva a toccare il cuore e conquistare per la sua riconoscibile e particolare grazia. C’è chi in questi giorni sulle pagine della stampa straniera ha parlato di rinascita del cinema italiano, chi di ritorno ad un nuovo Neorealismo, quello che sicuramente ha caratterizzato i nostri film a Cannes è l’originalità delle storie e la personalità dello sguardo”.

Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema, ha aggiunto: “I film coprodotti da Rai Cinema sono riusciti in questo Festival di Cannes a mettersi particolarmente in luce a livello internazionale per la varietà e la diversità di stile. Oltre ai titoli presentati nella selezione ufficiale, anche ‘Troppa Grazia’ di Gianni Zanasi è stato premiato dalla Quinzaine des Réalisateurs con il Label di Europa Cinémas e ‘La strada dei Samouni’ di Stefano Savona e dell’animatore Simone Massi con il Premio Oeil d’or per il miglior documentario proiettato nelle diverse sezioni del festival. Le congratulazioni di tutta la Rai agli autori e ai talenti premiati che portano l’Italia all’attenzione del mondo”.