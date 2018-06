Sicilia Queer Filmfest 2018: trionfa il film francese “Les Garçons Sauvages”, tutti i vincitori SQ2018

Con la proclamazione delle opere vincitrici si è conclusa l’ottava edizione del Sicilia Queer Filmfest, che dal 31 maggio al 6 giugno ha portato a Palermo il grande cinema internazionale.

La giuria internazionale del SQ2018 – presieduta dal critico cinematografico Luciano Barisone e composta dalla scrittrice francese Alizé Pepper, dal regista austriaco Patric Chiha, dall’attrice e regista italiana Eleonora Danco e dal regista angolano Carlos Conceição – assegna il premio per il miglior lungometraggio della sezione New Visions a “Les Garçons Sauvages” del regista francese Bertrand Mandico. La giuria, inoltre, segnala con una menzione speciale il film del regista francese Cédric Venail, “A Discrétion”. La stessa giuria assegna il premio per il miglior cortometraggio della sezione Queer Short a “Just Past Noon on a Tuesday” del regista americano Travis Mathews.

Ai premi della giuria internazionale si aggiunge quello dall’Associazione 100autori e quello del Coordinamento Palermo Pride. La prima premia il lungometraggio “Les Garçons Sauvages” del regista francese Bertrand Mandico e il cortometraggio “Just Past Noon on a Tuesday” del regista americano Travis Mathews, mentre quella del Coordinamento Palermo Pride premia il lungometraggio “El silencio es un cuerpo que cae” della regista argentina Agustina Comedi e assegna la menzione speciale a “Les Garçons Sauvages” di Bertrand Mandico. Il premio per il miglior cortometraggio va ad ex aequo a “Dances” dell’australiano Ramon Watkins e a “Pre-Drink” del canadese Antoine Lemire, mentre la menzione speciale viene assegnata a “Namoro à distância” della brasiliana Carolina Markowicz.

Per maggiori informazioni: www.siciliaqueerfilmfest.it/sqff/