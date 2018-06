Aspettando il SalinaDocFest, Paola Cortellesi riceve il Premio Speciale SDF-Rapallo

Il SalinaDocFest – Festival del Documentario Narrativo – fondato e diretto nel 2007 da Giovanna Taviani a Salina, nel cuore delle Isole Eolie (XII edizione a Salina, 13-14 15 settembre 2018), entrato nel Calendario dei Grandi Eventi della Regione Sicilia, quest’anno ha deciso di fare la sua anteprima sabato 16 giugno a Rapallo, perla del Golfo del Tigullio, per una serata evento che inizierà a partire dalle 20.30 alla presenza eccezionale di Paola Cortellesi, che presenterà al pubblico “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani, film che è aggiudicato tre candidature ai Nastri d’Argento e tre candidature ai David di Donatello. Per questo film Paola Cortellesi ha appena vinto il Ciak d’Oro e il Globo d’Oro come migliore attrice protagonista.

L’attrice, insieme al regista Riccardo Milani, racconterà il suo percorso professionale tra teatro, cinema e televisione, in un incontro moderato da Enrico Magrelli.

In apertura della serata, Paola Cortellesi riceverà il Premio Speciale SDF-Rapallo dal Sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, patrocinatore dell’evento, e terrà un reading da brani dalla sceneggiatura di “Mamma Roma” di Pier Paolo Pasolini per i 110 anni dalla nascita di Anna Magnani, che alle Isole Eolie e in particolare a Vulcano fu legata da un rapporto controverso.

La serata sarà anche un occasione per rendere omaggio a Vittorio Taviani con un breve estratto dal video per le scuole “Perché Boccaccio oggi”, realizzato da Giovanna Taviani con Palumbo Editore sul film “Maraviglioso Boccaccio” del quale Paola Cortellesi è interprete.

Le parole di Vittorio Taviani sono lo spunto per analisi lucida e attualissima sulla società contemporanea a partire dall’immagine evocatrice della peste. Da Boccaccio ai giorni nostri la peste è simbolo e metafora della nostra società e ci aiuta a riflettere sull’importanza della condivisione come valore universale per arginare la deriva di un mondo che fatica ad ascoltare il richiamo alla solidarietà.

