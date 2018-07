Luigi Tenco e il cinema, serata speciale con “La cuccagna”

Giovedì 26 luglio all’interno del programma di Cinema a Palazzo Reale (Piazzetta Reale 1, Torino), l’Associazione Piemonte Movie propone una serata dedicata a Luigi Tenco e alla sua interpretazione nel film “La cuccagna” (Italia, 1962, 95’) di Luciano Salce. Il film sarà introdotto dal musicista Luca Morino, che interpreterà alcuni brani del cantautore alessandrino.

La serata è realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Luigi Tenco di Ricaldone, che ogni anno in estate – quest’anno il 20 e il 21 luglio – organizza la manifestazione l’Isola in Collina, un tributo a Luigi Tenco nel suo paese natale.