“La strada dei Samouni” di Stefano Savona verso gli Oscar

“La strada dei Samouni” di Stefano Savona, con animazioni di Simone Massi, presentato quest’anno alla Quinzaine des Réalisateurs competerà alla 91esima preselezione degli Oscar grazie al Premio Oeil d’or come Miglior Documentario ricevuto al Festival di Cannes.

Il Premio l’Oeil d’or come Miglior Documentario che viene assegnato ogni anno dal 2015 a Cannes, scelto tra tutte le categorie del festival (Selezione Ufficiale, Concorso e Fuori Concorso, Un Certain Regard, Cortometraggi, Cannes Classics, Quinzaine des Réalisateurs e Semaine de la Critique), è stato infatti inserito nell’elenco ufficiale dei premi idonei per la preselezione agli Academy Awards. È il primo e unico premio francese riconosciuto dall’Academy.

Prodotto da Picofilms, Dugong Films con Rai Cinema, Alter Ego Production, in coproduzione con ARTE France Cinéma, ARTE France Unité Société et Culture, il film sarà nelle sale italiane nella prossima stagione distribuito dalla Cineteca di Bologna.

Da quando la piccola Amal è tornata nel suo quartiere, ricorda solo un grande albero che non c’è più. Un sicomoro su cui lei e i suoi fratelli si arrampicavano. Si ricorda di quando portava il caffè a suo padre nel frutteto. Dopo è arrivata la guerra. Amal e i suoi fratelli hanno perso tutto. Sono figli della famiglia Samouni, dei contadini che abitano alla periferia della città di Gaza. È passato un anno da quando hanno sepolto i loro morti. Ora devono ricominciare a guardare al futuro, ricostruendo le loro case, il loro quartiere, la loro memoria. Sul filo dei ricordi, immagini reali e racconto animato si alternano a disegnare un ritratto di famiglia, prima, dopo e durante i tragici avvenimenti che hanno stravolto le loro vite.

La sceneggiatura è di Stefano Savona, Léa Mysius, Penelope Bortoluzzi; la fotografia di Stefano Savona; il suono di Jean Mallet, Margot Testemale; il montaggio di Luc Forveille; la musica di Giulia Tagliavia.

Il film ha ottenuto il sostegno di Eurimages, Cnc, MiBACT – Direzione Generale Cinema, Ciclic, Regione Marche – Marche Film Commission, Île de France, Cineteca di Bologna, Trentino Film Commission, Regione Lazio, Luca Rossi per Produttori Associati e Fondazione Piano Terra Onlus.

Le vendite internazionali sono di Doc & Films International; la distribuzione internazionale è a cura di Jour2Fête.