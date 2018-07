Marilyn Monroe nel corto animato “Goodbye Marilyn”, evento speciale alle Giornate degli Autori

“Goodbye Marilyn”, quarto cortometraggio di animazione di Maria Di Razza, sarà presentato come evento speciale alla XV edizione delle Giornate degli Autori, sezione autonoma della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (29 agosto – 8 settembre 2018).

Maria Pia Di Meo e Gianni Canova prestano la voce al lavoro tratto dall’omonima graphic novel di Francesco Barilli e Sakka (Roberta Sacchi), edita da Becco Giallo, sull’immaginaria intervista a Marilyn Monroe.

La grande diva di Hollywood non si concede al pubblico da cinquant’anni, da quando, senza alcuna spiegazione, ha deciso di ritirarsi per sempre dalle scene. Sorprendentemente Marilyn decide di rompere il silenzio e di concedere l’intervista. Il giornalista cercherà di decifrare il mistero di una donna che, all’apice del successo, rinunciò alla fama in nome della propria libertà, diventando un mito.

La regista Maria Di Razza dichiara: “Leggere ‘Goodbye Marilyn’ ha rappresentato per me un’autentica folgorazione. La Marilyn diva e icona del cinema e dello star system parlava finalmente con una voce diversa, capace di raccontarmi una storia tanto affascinante quanto impossibile”.

“Goodbye Marilyn” è prodotto da marechiarofilm e Maria Di Razza, in collaborazione con Zen Movie, con il sostegno della Film Commission Regione Campania e il patrocinio del Comune di Pozzuoli.

Scritto da Oliviero Del Papa, montato da Pietro D’Onofrio, con la colonna sonora originale di Antonio Fresa, il montaggio del suono di Dario Calvari e la voce di Maria Pia Di Meo nel ruolo di Marilyn, Gianni Canova nel ruolo del giornalista e Lucia Rocco nel ruolo della ragazza. Il film è distribuito da Zen Movie.