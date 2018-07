“What You Gonna Do When the World’s on Fire?”, il doc di Roberto Minervini in Concorso a Venezia 75

“What You Gonna Do When the World’s on Fire?”, il doc di...

Il documentario “What You Gonna Do When the World’s on Fire? – Che fare quando il mondo è in fiamme?” di Roberto Minervini sarà presentato in Concorso alla 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (29 agosto – 8 settembre 2018).

“What You Gonna Do When the World’s on Fire? – Che fare quando il mondo è in fiamme?” è una riflessione sul razzismo in America, e insieme il ritratto intimo di una comunità che nell’estate del 2017, dopo che una serie di brutali uccisioni di giovani africani da parte della polizia ha scosso tutti gli Stati Uniti, combatte per la giustizia, la dignità e la sopravvivenza in un Paese che non sembra essere dalla sua parte.

Judy cerca di mantenere a galla la propria famiglia allargata, mentre gestisce un bar minacciato dalla gentrificazione.

Ronaldo e Titus, due giovanissimi fratelli, crescono in un quartiere afflitto dalla violenza, mentre il padre è in prigione.

Kevin, Big Chief della tradizione indiana del Mardi Gras, lotta per mantenere vivo il patrimonio culturale della sua gente attraverso i rituali del canto e del cucito.

Infine, il gruppo rivoluzionario delle Black Panthers indaga sul linciaggio di due ragazzi nel Mississippi, mentre organizza una protesta contro la brutalità della polizia.

Roberto Minervini sul film: “Con ‘What You Gonna Do When the World’s on Fire?’ ho voluto scavare alla radice della disuguaglianza sociale nell’America di oggi, concentrandomi sull’irrisolta, cronica questione razziale nei confronti degli africani americani. La mia speranza è che il film susciti un dibattito necessario sulle attuali condizioni dei neri americani che, oggi più che mai, assistono all’intensificarsi dei crimini motivati dall’odio e delle politiche discriminatorie”.

“What You Gonna Do When the World’s on Fire? – Che fare quando il mondo è in fiamme?” è prodotto da Paolo Benzi, Denise Ping Lee, Roberto Minervini. Produttore associato: Thomas Ordonneau. Produttore artistico: Dario Zonta. Una produzione Okta Film, Pulpa Film, Shellac Sud con Rai Cinema, con il sostegno di ARRI – International Support Program, Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, Fondo bilaterale per lo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche italo-francesi, MiBAC – Direzione Generale Cinema, Centre National du Cinéma et de l’image animée, con la partecipazione di Aide aux Cinémas du Monde, Centre National du Cinéma et de l’image animée – Institut Français, in collaborazione con MYmovies.it.