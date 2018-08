Perché siamo creativi? Arriva a Venezia “Why Are We Creative?”, un film di Hermann Vaske

Perché siamo creativi? Arriva a Venezia “Why Are We Creative?”, un film di Hermann...

“Why Are We Creative?”, il film di Hermann Vaske che interroga i più grandi artisti e pensatori della nostra epoca sul concetto di creatività e che sarà presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso alle Giornate degli Autori della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, uscirà nelle sale italiane distribuito da I Wonder Pictures nel corso del 2019 nell’ambito delle I Wonder Stories.

Perché siamo creativi? È la domanda che il regista Hermann Vaske, nel corso di oltre 30 anni di interviste e ricerca, ha posto agli artisti e ai pensatori più intriganti del mondo, tra luminari, vincitori di premi Oscar e premi Nobel, specialisti nel campo dell’arte visiva, della musica, della recitazione, della filosofia, della politica, dell’economia e della scienza.

Da David Bowie a Wim Wenders, da Ai Weiwei a David Lynch, da Yoko Ono a Quentin Tarantino, da Stephen Hawking al Dalai Lama, da Peter Ustinov a Vivienne Westwood, le menti più importanti della nostra epoca si interrogano su ciò che ci rende unici, su quella scintilla preziosissima e inestinguibile che è alla radice del concetto stesso di umanità.