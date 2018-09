Terre di Cinema, 15 giorni dedicati all’arte della fotografia cinematografica

Oltre 100 ore di attività didattica, worskshop, incontri e masterclass, 60 ore di attività esperienziali con 27 giovani cineasti provenienti da tutto il mondo, per realizzare una serie di 10 cortometraggi rigorosamente in pellicola 35mm, guidati da noti professionisti del mondo del cinema. È Terre di Cinema – International Cinematographers Days, la manifestazione internazionale dedicata alla fotografia cinematografica giunta alla sua ottava edizione, che si svolgerà a Catania fino al 15 settembre.

Terre di Cinema riunisce in una location suggestiva, ricca di storia e tradizione cinematografica come la città di Catania, i protagonisti presenti e futuri dell’industria cinematografica internazionale.

Cuore della manifestazione è anche quest’anno l’Extended CineCampus Terre di Cinema di Factory Film vincitore del Bando SIAE SILLUMINA – Copia privata per i giovani, per la cultura, grazie al quale 10 talenti under 35 – registi e sceneggiatori – possono usufruire di una borsa di studio per frequentare il Campus.

Oltre ai borsisti partecipano giovani direttori della fotografia provenienti da ogni parte del mondo (Bulgaria, Belgio, Olanda, Portogallo, Tunisia, India, Cina, Bahrein, Nuova Zelanda, Stati Uniti) insieme alla classe del secondo anno del Corso di Fotografia Cinematografica del Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema, che è partner di Terre di Cinema sin dalla sua nascita.

Alan Bernstein, già preside della London Film School, i direttori della fotografia Luciano Tovoli e Vincenzo Condorelli, rispettivamente presidente onorario e direttore di Terre di Cinema, il regista e produttore Kemal Akhtar, la scrittrice franco-libanese Tanya Julien, il regista indiano Manoj Tapadia, il regista e sceneggiatore Lorenzo D’Amico Carvalho, sono soltanto alcuni dei docenti coinvolti.

Per maggiori informazioni: https://terredicinema.com