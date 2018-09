Videocittà a Roma dal 19 al 28 ottobre, la Capitale diventa luogo di creatività artistica, artigianale e tecnologica

Arriva a Roma Videocittà, un evento che invaderà la Capitale dal 19 al 28 ottobre, con eventi di Cinema 4.0, Fashion, Video Arte, Video Factory, Unconventional Cinema, Videomapping al centro di numerose masterclass, eventi e appuntamenti di aggregazione che vedranno come protagonisti alcuni tra i più importanti brand del panorama internazionale della moda; premi Oscar e rappresentanti del mondo del cinema e della televisione in Italia e all’estero; stelle nascenti e già affermate dei nuovi mondi degli youtubers; le voci dei giovani talenti del nostro Paese e degli artisti che popolano il dietro le quinte delle industrie italiane dell’audiovisivo.

Tutti gli eventi e tutte le iniziative per il pubblico, gratuiti e inseriti nei tre filoni che caratterizzano la rassegna Videocittà (Video Factory, Unconventional Cinema, Cinema 4.0), verranno presentati all’inizio di ottobre con il programma definitivo e le sue ulteriori novità.

Tra le anticipazioni annunciate oggi, il festival di moda A Shaded View of Fashion (con il supporto di Bulgari); il VideoMapping di Solid Light che trasformerà il centro storico in un museo di arte digitale a cielo aperto; l’evento Living Room Candidate (al Senato della Repubblica), con 300 spot prodotti per le elezioni presidenziali d’America; il 48Hours Film Project, sfida per gli aspiranti filmmaker a realizzare un corto in sole 48 otre. E infine il coinvolgimento di Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini che realizzerà attività laboratoriali per mettere in scena i mestieri del cinema.

Ideato da Francesco Rutelli (Presidente dell’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) e diretto da Tomaso Radaelli, Videocittà è realizzato con il supporto di MiBAC, MISE-ICE, Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio. Main Media & Content Partner di Videocittà è la Rai che svilupperà con il coordinamento della Direzione Comunicazione, Relazioni Esterne, Istituzionali e Internazionali Rai, specifici progetti editoriali con Rai Cinema, Rai Fiction, Rai Movie, Rai Ragazzi, Rai Pubblicità, Rai Storia e Rai Teche. Partnership mirate su specifici progetti sono state sottoscritte con il MAECI, il MIUR, Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori, e diversi soggetti privati. Main partner di Videocittà sono Eni, Intesa Sanpaolo e Linkem. L’evento internazionale è coordinato con la Festa del Cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, e il MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo (gestito da ANICA e APT – Associazione Produttori Televisivi).