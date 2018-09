Giuseppe Fiorello chiude il SalinaDocFest con “Lettere a mio padre”

Chiuderà il SalinaDocFest l’attore Giuseppe Fiorello che arriva a Salina il 15 settembre per la serata finale del festival portando, nella Piazza di Santa Marina, a partire dalle 21.30, un incontro musicale inedito dal titolo “Lettere a mio padre”.

L’evento sarà dedicato alla memoria dei padri, in un lungo excursus che va dall’Italia dagli anni Cinquanta a oggi. A introdurre sul palco Giuseppe Fiorello al pubblico del festival ci sarà Giovanna Taviani, fondatrice e direttrice del SalinaDocFest.

Non potrà mancare tra i temi che lo spettacolo affronterà l’emigrazione italiana per ricordare quando gli emigranti eravamo noi, da sempre uno dei temi centrali del SDF, che quest’anno mette in campo la Comunità e l’urgenza di ricostruire un orizzonte comune di intesa e di empatia, che ci facciano riscoprire uniti, ricordando come eravamo, come siamo e come saremo.

Ad accompagnare il testo e il canto, le immagini di repertorio da alcuni grandi film del cinema italiano dedicati all’emigrazione dei nostri nonni e dei nostri padri. Ma anche le immagini di repertorio della Panaria Film, la prima casa di produzione dedicata al documentario subacqueo che ebbe sede proprio qui a Salina, con i suggestivi fondali delle Eolie, le eruzioni dello Stromboli e le montagne di pomice bianca dove lavoravano i cavatori di pietra.

Alla regia dello spettacolo la collaborazione di Mario Incudine, che supporta la sezione musica e spettacolo del SalinaDocFest insieme a Giovanna Taviani.

A Giuseppe Fiorello sarà consegnato, durante la cerimonia conclusiva del festival, il prestigioso Premio Irritec che annualmente premia una personalità d’eccellenza legata alla Sicilia (SICILIA.DOC) e sarà consegnato da Giulia Giuffré, marketing director del gruppo Irritec.

Per entrare a far parte della comunità del SalinaDocFest e sostenere il festival, http://sostienici.salinadocfest.it/.