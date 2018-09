“Come vincere la guerra” al Nuovo Cinema Aquila

Se la Storia ha sempre bisogno di racconto, può presentarsi come ricostruzione e interpretazione dei fatti, ma anche diventare, quando serve, una vera e propria “costruzione”: cronaca e propaganda allora possono intrecciarsi per ottenere una narrazione mirata a un preciso scopo.

È una di queste storie che racconta “Come vincere la guerra”, il nuovo documentario di Roland Sejko (“Albania – Il paese di fronte”; “Anija – La nave”, David di Donatello per il miglior documentario; “Pritja- L’attesa”), che arriva domani a Roma in anteprima al Nuovo Cinema Aquila (via l’Aquila 66, al Pigneto) alla presenza del regista e del cast dopo gli applausi al Festival Il Cinema Ritrovato, e all’interno di un tour che sta toccando numerose città italiane.

Il film è prodotto da Istituto Luce Cinecittà con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, e del Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, il film si sofferma su un momento cruciale del conflitto: l’intervento degli Stati Uniti in Europa, che a partire dalla dichiarazione di guerra alla Germania nell’aprile del 1917, avrebbe determinato una svolta decisiva degli eventi. Un documentario che, a partire da una ricerca condotta in collaborazione con la Cineteca del Friuli su rari, straordinari filmati d’archivio di proprietà del NARA – National Archives and Records Administration e della Library of Congress, restituisce il punto di vista statunitense sulla guerra europea.