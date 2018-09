MIA, torna a Roma l’appuntamento per i leader dell’industria cinematografica e televisiva

È stata presentata oggi la quarta edizione del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo alla presenza del direttore editoriale Lucia Milazzotto, dei presidenti di ANICA e APT, rispettivamente Francesco Rutelli e Giancarlo Leone, di Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio, Nicola Borrelli, direttore generale DG Cinema – MiBAC, Marco Bellezza, consigliere giuridico per la comunicazione e l’innovazione digitale – MiSE, Maria Ines Aronadio, direttore ufficio coordinamento promozione Made in Italy – Agenzia ICE.

Dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, il MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo conferma il suo format originale e trasversale, unico nel panorama nazionale e internazionale, posizionandosi tra gli eventi da non perdere per l’industria audiovisiva, dove trovare nuove opportunità di business, di coproduzione e di esportazione di prodotto.

Concepito come volano della capacità produttiva italiana, il MIA si è affermato, in sole tre edizioni, come il concept market dei leader dell’industria globale, che producono, finanziano e distribuiscono contenuti – film, serie fiction e documentari – di alto valore industriale e culturale.

Con una media di 1.800 operatori da 50 paesi, il MIA, a un mese dall’inizio, già presenta un vasto e qualificato parterre di presenze internazionali e una sempre più ampia offerta di contenuto in anteprima assoluta, anticipando i trend del mercato e i prodotti globali dei prossimi anni.

La quarta edizione del MIA si terrà dal 17 al 21 ottobre 2018 presso il “distretto Barberini”, da Palazzo Barberini – con nuovi e più ampi spazi – all’Hotel Bernini Bristol, al Cinema Barberini e al Cinema Quattro Fontane.

Quattro i cluster di attività a disposizione degli operatori nei giorni del MIA: Content Showcase; Co-production Market and Pitching Forum; Guided and free networking; Talks.

“Il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo è parte determinante dei ‘grandi dieci giorni’ del Cinema e dell’Audiovisivo in questa fine ottobre 2018 – dichiara Francesco Rutelli, presidente di ANICA – La forte e consolidata Festa del Cinema; la grande novità di VIDEOCITTÀ; e – cruciale per il business e la collaborazione creativa – il MIA. Il Mercato voluto da ANICA e APT cresce, si amplia, diviene indispensabile per gli operatori italiani e internazionali, grazie al lavoro di Lucia Milazzotto e del suo team”.

“Mai come in questi anni il settore della produzione audiovisiva sta vivendo un periodo di vero e proprio Rinascimento grazie all’intuito dei produttori indipendenti e grazie anche agli investimenti e alle scelte editoriali dei broadcaster – sottolinea Giancarlo Leone, presidente di APT – Il nostro Paese sta diventando sempre più competitivo e il MIA, al quarto anno di vita, ha conquistato uno spazio importante tra i mercati dell’audiovisivo internazionale ed è sempre più orientato a sostenere le imprese nelle sfide globali che si trovano a fronteggiare”.

Conclude Lucia Milazzotto, direttore editoriale del MIA: “Il MIA è un incubatore e acceleratore dell’intero comparto audiovisivo italiano per lo sviluppo e la crescita delle nostre aziende in ambito internazionale; è lo strumento del Sistema Italia per rafforzare la posizione dei nostri produttori nei tavoli di negoziazione globali e portare i grandi investitori nel nostro paese. Le tre passate edizioni già hanno ottenuto concreti e importanti risultati in termini di esportazione di prodotto e di coproduzioni nate sotto l’insegna dell’acronimo MIA, solo per citarne alcuni il grande successo di vendite internazionali di The Place di Paolo Genovese, Nico di Susanna Nicchiarelli, o serie che hanno trovato partner internazionali come Don’t Leave me ed Eternal City“.

Per maggiori informazioni: www.miamarket.it